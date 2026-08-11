واشنطن تعلن عقد جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل مطلع سبتمبر في روما

أعلنت واشنطن الثلاثاء أنها سترعى جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان مطلع سبتمبر في روما، معربة عن "ارتياحها للطريقة التي تتطوّر بها الأمور".

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، طالبا عدم كشف هويته، إن "المسار السياسي سيُستأنف في روما مطلع سبتمبر، وستتواصل المحادثات في الأثناء في بيروت والقدس وواشنطن".

وأعرب المسؤول عن "ارتياح للطريقة التي تتطوّر بها الأمور. (اتفاق) الإطار يجري تنفيذُه، والمناطق الأولى (التجريبية) تم تفعيلها، وفرق العمل قامت بتوحيد مصطلحاتها وخرائطها وإجراءاتها"، وذلك في إحاطة حول ما دار خلال الجلسة السابعة من المحادثات التي عُقدت الأسبوع الماضي في روما.

ولفت المسؤول الأميركي إلى أن المناقشات تأخّرت في آخر جولة من المحادثات في روما، بسبب ضربات إسرائيلية، غير أن الآلية المعنية بمراقبة تنفيذ وقف النار في لبنان تمكنت "سريعا من تزويد الجانبين بمعلومات دقيقة" ما أسهم في تسهيل التواصل.

وأضاف "لقد وضعت الوفود العسكرية الصيغ النهائية للمعايير العملانية والخرائط المشتركة وخارطة طريق ترمي إلى فتح مناطق تجريبية مستقبلية".

وخلال الجولة المقبلة من المناقشات "سيقدّم لبنان خرائط طريق مفصّلة لبسط الأمن في مناطق جديدة، مع استمرار تنفيذ الإجراءات في المناطق الحالية"، وفق المسؤول.