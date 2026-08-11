لبنان.. ضبط 1,2 مليون حبة كبتاغون

أعلن الجيش اللبناني الثلاثاء ضبط حوالى 1,2 مليون حبة كبتاغون، كانت معدّة للتهريب إلى خارج البلاد، فيما يعمل لبنان على التصدي لتصنيع المخدرات وتهريبها لا سيما عبر حدوده الواسعة مع سوريا المجاورة.

وأورد بيان صادر عن الجيش "نفذت دورية من مديرية المخابرات بعد عملية رصد ومتابعة أمنية عمليات دهم في منطقة صربا - كسروان" شمال شرق بيروت، وأوقفت شخصين "أثناء قيامهما بتوضيب حوالى 1.2 مليون حبة كبتاغون داخل سيارة لتهريبها إلى خارج لبنان".