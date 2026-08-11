ترامب: "أنا من يدير شؤون إيران المصرفية"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة نُشرت في وقت متأخر ‌أمس ​الاثنين، إن إيران في وضع اقتصادي كارثي.

وأضاف في مقابلة هاتفية مع (ريل أميركا فويس) "هم في وضع كارثي. لا ⁠يمكنهم اقتراض المال. نحن نسيطر على أموالهم، على ما كان لديهم، وهو مبلغ كبير. كانت لديهم أموال طائلة، ​ونحن ⁠نملك السيطرة الكاملة ⁠عليها. أنا من يدير شؤونهم المصرفية".

وتابع الرئيس الأميركي "أنا أتفاوض نوعاً ما... إنهم مفاوضون مخادعون للغاية". ووصف ترامب ‌إحدى استراتيجياته المحتملة ‌قائلاً "أواصل ما أفعله الآن: التريث ومتابعة مدى سوء أوضاعهم".

وأضاف ترامب أن الخيار الآخر يتمثل في "ضربهم بقوة، بقوة شديدة".

كما قلل من ⁠أهمية مخاوف بشأن نقص الذخيرة، قائلاً إن الولايات المتحدة "تصنعها بجنون" وألقى باللوم على سلفه الرئيس السابق جو بايدن. وقال ترامب "لا توجد مشكلة لدينا فيما يتعلق بالذخيرة... لكن السبب في انخفاض مستوياتها، رغم أننا نصنعها بجنون، هو أنه (بايدن) قدم إلى أوكرانيا ذخيرة بقيمة 300 مليار ​دولار".