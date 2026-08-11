ترامب: خياراتنا إما ترك إيران تنهار اقتصاديا أو "ضربها بقوة شديدة"

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإيرانيين بأنهم "مفاوضون ​مخادعون"، قائلا في مقابلة نُشرت في وقت متأخر ‌أمس ​الاثنين إن بعض الخيارات المتاحة أمامه تتمثل في "التريث" وترك طهران تنهار اقتصاديا أو ضربها "بقوة شديدة جدا".

وأضاف ترامب في مقابلة هاتفية مع "ريل أميركا فويس" "أنا أتفاوض نوعا ما... إنهم مفاوضون مخادعون للغاية". ومنذ اندلاع الصراع في أواخر فبراير، اتسمت مواقف ترامب بالتأرجح بين التهديد بالتصعيد والتأكيد أن اتفاقا للسلام بات وشيكا.

ووصف ترامب ‌إحدى استراتيجياته المحتملة ‌قائلا "أواصل ما أفعله الآن: التريث ومتابعة مدى سوء أوضاعهم".

وقال ترامب، في إشارة ​إلى الأصول الإيرانية ‌المجمدة "من الناحية الاقتصادية، ​هم في وضع كارثي. لا يمكنهم اقتراض المال. نحن نسيطر على أموالهم، على ما كان لديهم، وهو مبلغ كبير. كانت لديهم أموال طائلة، ​ونحن نملك السيطرة الكاملة عليها. أنا من يدير شؤونهم المصرفية".

وأضاف ترامب أن الخيار الآخر يتمثل في "ضربهم بقوة، بقوة شديدة".

كما قلل ترامب من أهمية مخاوف بشأن نقص الذخيرة، قائلا إن الولايات المتحدة "تصنعها بجنون" وألقى باللوم على سلفه الرئيس السابق جو بايدن. وكانت رويترز ذكرت الأسبوع الماضي أن الجيش الأميركي استنفد جزءا كبيرا من مخزونه من الصواريخ بعيدة المدى ‌عالية الدقة خلال الحرب، مما أثار مخاوف بشأن جاهزية الجيش لخوض صراعات ​مستقبلية.

وقال ترامب "لا توجد مشكلة لدينا فيما يتعلق بالذخيرة... لكن السبب في انخفاض مستوياتها، رغم أننا نصنعها بجنون، هو أنه (بايدن) قدم إلى أوكرانيا ذخيرة بقيمة 300 مليار ​دولار".