6 ملايين شخص يتوجهون إلى إسبانيا لمشاهدة كسوف الشمس

تباشر الشرطة الإسبانية عملية واسعة النطاق، وحملة للسلامة العامة، قبل كسوف كلي نادر للشمس من المنتظر حدوثه، الأربعاء، وسيتزامن مع إحدى أكثر فترات البلاد عرضة لخطر حرائق الغابات.

وتسعى الحكومات المحلية، الواقعة على طول مسار الكسوف عبر إسبانيا، التي توفر أفضل مواقع مشاهدة لهذا الحدث في أوروبا، إلى تنظيم التدفق المتوقع لنحو 6 ملايين شخص، عبر تخصيص 660 موقعاً رسمياً للمشاهدة، إلى جانب مناطق لانتظار السيارات والتخييم.

وقالت الأمينة العامة للحماية المدنية والطوارئ بوزارة الداخلية، فيرجينيا باركونيس، لـ"رويترز" إن السلطات قررت نشر أكثر من 35 ألف عنصر شرطة ضمن عملية أمنية، تهدف إلى الحد من الأخطار المرتبطة بالتجمعات الكبيرة في المناطق الطبيعية، منها الحرائق الناجمة عن السجائر الملقاة.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية تحذيرات لعدة مناطق ليوم الكسوف بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية، ووجود خطر "مرتفع"، أو "مرتفع جداً" لاندلاع حرائق الغابات.