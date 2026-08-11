ارتفاع عدد قتلى زلزال كولومبيا إلى 224 واستمرار البحث عن ناجين

قالت السلطات ​المحلية في كولومبيا اليوم الثلاثاء إن عدد القتلى جراء زلزال مدمر ‌سوى عشرات المباني ​بالأرض في غرب البلاد ارتفع إلى 224، بينما يواصل عمال الإنقاذ البحث عن ناجين بين الأنقاض. وضرب زلزال بقوة 7.4 درجة منطقة تمثل مركز زراعة البن في كولومبيا أمس الاثنين، وهو الأقوى الذي يضرب البلاد منذ عشرات السنين. وأدى الزلزال إلى انهيار مبان متعددة الطوابق في مدن مثل بيريرا وكالي.

وعملت فرق الطوارئ، بمساعدة الشرطة والجيش والمتطوعين، طوال الليل باستخدام الجرافات وأحيانا بأيديهم للبحث عن ناجين ‌تحت الأنقاض. وقال رئيس القسم المعني بالبحث والإنقاذ في فرع كينديو التابع للصليب الأحمر الكولومبي خوسيه فرناندو أوجما، إن رجال الإنقاذ سمعوا أصواتا ورصدوا بعض العلامات ‌التي ربما تدل على وجود ناجين تحت الأنقاض، وإنهم يعملون ‌على تقييم المباني المتضررة وإزالة الأنقاض للوصول إلى القابعين تحتها.

وأضاف "لا ‌يزال أمامنا متسع من الوقت". وفي ‌كالي، التي يبلغ عدد سكانها نحو 2.2 مليون نسمة، لقي ما لا يقل عن 95 ​شخصا حتفهم. وتسبب ‌الزلزال في أضرار ​جسيمة أو دمار كامل للعشرات من المباني مما أجبر السكان على البقاء في الشوارع.

وأفادت السلطات بمقتل 72 شخصا في بيريرا، عاصمة منطقة ريسارالدا المتضررة بشدة من الزلزال، بينما أبلغ ​مسؤولون في فالي ديل كاوكا المجاورة، التي تضم كالي، عن سقوط 38 قتيلا. ولقي 13 شخصا آخرين حتفهم في إقليم تشوكو الريفي الأقرب إلى مركز الزلزال.

وقال الرئيس أبيلاردو دي لا إسبريا، الذي تولى السلطة قبل أيام قليلة، إنه سيتم نشر ألف عنصر من قوات الأمن في المدينة بحلول الفجر عقب تقارير عن أعمال نهب. وفرضت كل من كالي وبيريرا حظر تجول ليل الاثنين. وأضاف لصحفيين مساء أمس الاثنين "نعتزم التعاون بأي طريقة ضرورية. هنا، لا مكان ‌للتمييز أو الانقسامات الأيديولوجية عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن شعبنا أو إظهار التضامن".