مصر.. 18 قتيلا في حادث تصادم سيارتي عمال بالإسماعيلية

لقي 18 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب 32 آخرون في حادث تصادم بين سيارتين تقلان عمالا زراعيين بمنطقة الدواويس التابعة لمركز القصاصين بالإسماعيلية، وفق ما أفاد مصدر طبي محلي.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن "عدد وفيات حادث تصادم السيارتين ارتفع إلى 18 شخصا"، مضيفا أن "أغلبهم صبية أعمارهم بين 13 و14 سنة".

ودفعت الأجهزة المعنية بـ 30 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات، بينما جرى نقل جثامين المتوفين إلى المشرحة، وتواصل الجهات المختصة التحقيق لكشف ملابسات الحادث الذى وقع عند محطة الكهرباء في منطقة الدواويس بالقصاصين وتحديد المسؤوليات.