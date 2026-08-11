"الداخلية الكويتية": ضبط حدثين خططا لاستهداف إحدى دور العبادة

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الثلاثاء، ضبط جهاز أمن الدولة حدثين على خلفية تواصلهما مع عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، وتلقيهما تدريبات على صناعة المفرقعات بقصد استهداف إحدى دور العبادة في الكويت.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان إن عملية الضبط جاءت في إطار أعمال الرصد والتحري والمتابعة الأمنية حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة وفقا للقانون.

وأكدت استمرار جهودها في رصد ومتابعة كل ما من شأنه المساس بأمن المجتمع وسلامته والتعامل مع أي ممارسات مخالفة للقانون وفق الإجراءات القانونية المعمول بها بما يحفظ أمن الكويت وسلامة أفراد المجتمع.

وأهبات وزارة الداخلية الكويتية بأولياء الأمور أهمية متابعة أبنائهم وتوعيتهم بمخاطر الانخراط في أي أفكار أو سلوكيات أو أفعال يجرّمها القانون ومتابعة استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز الرقابة والتوجيه الأسري إلى جانب ترسيخ قيم الولاء والانتماء الوطني واحترام القانون بما يسهم في حمايتهم وتعزيز وعيهم ومسؤوليتهم تجاه الوطن.