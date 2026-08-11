تايلاند تعلّق إصدار تراخيص الأسلحة عقب إطلاق نار في مدرسة

علّق رئيس وزراء تايلاند الثلاثاء إصدار تراخيص الأسلحة النارية، عقب إطلاق نار دامٍ في مدرسة الأسبوع الماضي نفّذه فتى قتل أيضا جدّيه قبل أن ينتحر.

وقال رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول إنه أمر وزارة الداخلية والشرطة بوقف إصدار تراخيص حيازة الأسلحة النارية وشرائها وحملها، داعيا إلى "تشديد الرقابة وفرض عقوبات حازمة".

والجمعة، أطلق فتى يبلغ 14 عاما النار على جديه اللذين ربياه، فأرداهما قتيلين في نونثابوري قبل أن يقتل ستة أشخاص آخرين في مدرسته، ثم ينتحر باطلاق النار على نفسه.

ولا يزال المحقّقون يبحثون عن دافع لإطلاق النار، لكن الشرطة قالت الأحد إن الفتى كان يشاهد مقاطع مصورة عنيفة عبر الإنترنت، وسبق أن أحضر مسدس كرات بلاستيكية إلى المدرسة.

وكان مسؤولون قد أفادوا سابقا بأنه يعاني ضغوطا مرتبطة بالدراسة، فيما قال أحد زملائه إنه كان يتعرض للتنمّر.