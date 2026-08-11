قطر: المحادثات بين عُمان وإيران بشأن هرمز وصلت لمرحلة متقدمة

قال ​المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في إحاطة ‌صحفية اليوم ‌الثلاثاء إن المحادثات ‌بين ‌سلطنة عمان ‌وإيران ​بشأن ‌مستقبل الملاحة ​في مضيق ​هرمز وصلت الآن إلى مرحلة متقدمة.

وأضاف الأنصاري في مؤتمر صحفي بالدوحة اليوم، إن قطر تلقت "ردود فعل إيجابية من سلطنة عمان وإيران"، مشددا على موقف الدوحة الداعم لـ"كل جهود خفض التصعيد"، مؤكدا أن دولة قطر ترحب بأي تعاون إقليمي يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفيما يتعلق بأزمة الملاحة البحرية، قال الأنصاري: "نحن كوسطاء، نريد إعادة فتح مضيق هرمز بأسرع وقت ممكن"، مؤكدا أن بلاده "تدعم أي صيغة تضمن أمن مضيق هرمز وحرية الملاحة وعدم تحوله لأداة ضغط سياسي".