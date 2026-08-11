القضاء السوري يحكم غيابياً على بشار الأسد بالإعدام

حكم القضاء السوري، اليوم الثلاثاء، غيابياً بالإعدام على الرئيس السابق بشار الأسد، متهماً إياه بارتكاب جرائم ترقى إلى "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية"، إثر اندلاع النزاع الذي شهدته البلاد منذ العام 2011.

وجاء ذلك خلال جلسة محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق للنطق بالحكم في الدعوى المقامة ضد المسؤول الأمني السابق، عاطف نجيب، ابن خالة الأسد، وعدد من رموز النظام السابق الفارّين المتهمين بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري.