900 مليون شخص واجهوا درجات حرارة قياسية

شهدت مناطق يناهز إجمالي عدد سكانها 900 مليون نسمة، أكثر أشهر يوليو حرارة على الإطلاق في عام 2026، وفق حسابات أجرتها وكالة «فرانس برس» استناداً إلى بيانات من برنامج كوبرنيكوس الأوروبي، وسُجّلت درجات حرارة قياسية لشهر يوليو في 33 دولة، لاسيما في منطقة الساحل وأميركا اللاتينية، وكذلك في فرنسا وإسبانيا، وفق تحليل مفصل لمليارات نقاط البيانات المستمدة من البرنامج المناخي، وتشمل البيانات التي حللتها «فرانس برس» قياسات من الأقمار الاصطناعية ومحطات الأرصاد الجوية الأرضية والبحرية والجوية، والنماذج المناخية، وهي تغطي الكرة الأرضية بأكملها على أساس ساعة بساعة، ويعود تاريخها إلى عام 1970.