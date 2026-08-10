ترامب يطالب إيران بتعويضات عن قتلى وجرحى ويشدد على إدراجها في أي مفاوضات

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران بدفع تعويضات عن أشخاص قال إنهم قُتلوا أو أصيبوا بجروح خطيرة جراء هجمات وعبوات ناسفة، مؤكداً أنه وجّه مبعوثيه بطرح هذا الملف "بشكل حازم" في أي مفاوضات مستقبلية مع طهران.

وقال في تصريحات عبر موقع "تروث سوشال" الاثنين، إن على إيران دفع تعويضات عن (52 ألف شخص) قال إنهم قُتلوا خلال الأشهر الخمسة الماضية، مضيفاً أنه يطالب بتعويضات عن كل من قال إن إيران قتلتهم أو أصابتهم بجروح خطيرة باستخدام عبوات ناسفة على جوانب الطرق وفي صراعات مختلفة.

وأكد ترامب أنه أصدر تعليماته إلى المبعوثين الذين أرسلهم بأن يجعلوا مسألة التعويضات التي يطالب بها إيران بنداً أساسياً في أي مفاوضات مستقبلية.