الصين: فشل عملية إطلاق صاروخ من طراز لونج مارش7إيه بعد خلل في الرحلة

قالت الصين إن ‌عملية إطلاق ​القمر الصناعي "تشاينا سات-4بي" على متن صاروخ من طراز "لونج مارش7إيه" باءت بالفشل بعد خلل في رحلة الصاروخ عقب إقلاعه بقليل من قاعدة وينتشانغ لإطلاق ‌المركبات الفضائية اليوم الاثنين.

وأفادت وكالة أنباء ‌الصين الجديدة "شينخوا" بأن إطلاق ‌الصاروخ جرى في الساعة ‌1202 بتوقيت ‌غرينتش، وبأن أسباب هذا الخلل ​الفني ‌قيد التحليل. ورأى ​شهود من رويترز وميضا ساطعا في السماء ليلا بعد ​الإطلاق، تلاه ما بدا أنه شظايا عديدة متوهجة.

وهذا هو أول فشل معروف لهذا الصاروخ منذ أول رحلة قطعها في مارس 2020. وعاد ‌الصاروخ إلى الخدمة في ​2021، وأكمل بعد ذلك سلسلة من المهام الناجحة.