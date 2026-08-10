اتهامات جديدة لحاكم مصرف لبنان السابق بارتكاب جرائم مالية

قال مصدر ​كبير بالسلطة القضائية في لبنان لرويترز ‌إن ​قاضيا أصدر اليوم الاثنين لائحة اتهام بحق حاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة ومصرفي سابق، تشمل ارتكاب جرائم مالية منها الاختلاس والتربح غير المشروع.

ووجه لبنان من قبل اتهامات لسلامة، الذي ترأس مصرف لبنان لمدة ثلاثة عقود، واعتقل ‌بالفعل على خلفية جرائم مالية أخرى يشتبه في أنه ارتكبها خلال فترة ‌ولايته. ونفى سلامة ارتكاب أي ‌مخالفات.

وقال المصدر القضائي إن قاضيا ‌لبنانيا اتهمه اليوم ‌الاثنين هو وسمير حنا، الرئيس السابق لبنك عودة ​اللبناني، باختلاس ‌عشرات الملايين ​من الأموال من البنك المركزي. وأضاف المصدر أن الملف يتضمن اتهامات بأن حنا رشى سلامة ​أثناء توليه منصب حاكم مصرف لبنان.

وأضاف المصدر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توجيه اتهامات إلى مصرفي من بنك تجاري في قضية جرائم مالية تتعلق بسلامة، مما يدل على أن التحقيقات اللبنانية بشأن الحاكم ‌السابق تتوسع لتشمل القطاع الخاص.