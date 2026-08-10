زلزال قوي يضرب كولومبيا والإكوادور

ضرب زلزال قوي كولومبيا ودولا أخرى في أميركا اللاتينية الاثنين، وأدى إلى اهتزاز المباني في العاصمة بوغوتا وفي كيتو عاصمة الإكوادور.

ووقع الزلزال الذي بلغت شدته 6.6 درجات وفق هيئة المسح الجيولوجي الكولومبية، و7.4 درجات وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، على عمق يناهز 100 كيلومتر. وقد حدد مركز الزلزال بالقرب من سان خوسيه ديل بالمار في منطقة تشوكو في غرب كولومبيا. وجرى إخلاء المباني في بوغوتا، بحسب ما أفاد به صحافيون من وكالة فرانس برس في الموقع.