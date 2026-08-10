إندونيسيا تواجه حرائق في جاكرتا وجاوة الشرقية

أعلنت الجهة المشغلة ​لمتنزه جبل برومو الوطني بجاوة ‌الشرقية ​في إندونيسيا، إغلاق المتنزه أمام جميع الأنشطة السياحية، وذلك مع اتساع نطاق حريق الغابات الذي اندلع، منذ الأسبوع الماضي، في ⁠منطقة فوهة البركان، وذكرت الجهة المشغلة للمتنزه، على صفحتها الرسمية على «إنستغرام»، أن الإغلاق دخل حيز التنفيذ بدءاً من ‌مساء أول من أمس لفترة غير محددة، وقد أتت النيران المستعرة على مساحة تبلغ نحو 176 ‌هكتاراً (434.91 فداناً) في منطقة جبل ‌برومو، وهو بركان نشط ويعد وجهة ‌سياحية شهيرة تعرف بفوهة «بحر ‌الرمال».

وقالت الجهة ​المشغلة: «يعد هذا الإغلاق خطوة ⁠حاسمة للحفاظ على سلامة الزوار والموظفين والسكان في المناطق المحيطة»، مضيفة أن الأشخاص الذين ​اشتروا ⁠تذاكر ⁠الدخول سيتمكنون من إعادة جدولة زياراتهم أو طلب استرداد أموالهم.

من جانبها، قالت وكالة التخفيف من ⁠آثار الكوارث في جاوة الشرقية، إن السلطات تقوم بنشر طائرات هليكوبتر لإلقاء المياه وطائرات مسيرة لرش المياه لتعزيز جهود إخماد الحريق. وقد أظهرت لقطات نشرتها الشركة ‌المشغلة للمتنزه على وسائل التواصل الاجتماعي، انتشار الحريق عبر ​منحدرات الجبل خلال الليل.

وفي العاصمة الإندونيسية أفاد حاكم جاكرتا، برامونو أنونج، بأن هناك نحو 1000 موظف حكومي تضرروا جراء حريق اندلع في مبنى هيئة الإيرادات في العاصمة الإندونيسية، موضحاً أنهم سيعملون عن بعد حتى تصبح مكاتبهم آمنة ومناسبة لعودة العمل منها.

ونقلت وكالة أنباء «أنتارا» الإندونيسية عن أنونج القول إن الموظفين المتضررين سيلجأون إلى نظام العمل من المنزل أو من أي مكان آخر، لضمان استمرار عمل الخدمات الحكومية في جاكرتا، في ظل استمرار إغلاق المبنى المتضرر من الحريق. وأشار أنونج إلى أن المبنى المحترق يضم العديد من الهيئات الحكومية في جاكرتا، ومن بينها هيئة الإيرادات، وهيئة النقل، وهيئة تنمية الموارد البشرية.