كوريا تسجل أعلى طلب على الكهرباء

أظهرت بيانات، أمس، أن كوريا الجنوبية سجلت أعلى طلب سنوي على الكهرباء، خلال الأيام الماضية، في ظل موجة الحر، وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أنه وفقاً لبيانات بورصة الطاقة الكورية، فقد بلغ احتياطي الطاقة 8.2 غيغاواط.

يشار إلى أنه يتم إصدار تحذير بشأن إمدادات الطاقة، في حال انخفض الرقم إلى أقل من 5.5 غيغاواط، وأظهرت أحدث البيانات أن إجمالي الطلب على الكهرباء تجاوز 10.42 غيغاواط ما بين الساعة الثانية والثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي يوم الجمعة الماضي، وتتوقع الحكومة تزايد الطلب على الكهرباء خلال الأسبوع المقبل، حيث لا تظهر دلالات على انخفاض درجات الحرارة.