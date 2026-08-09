بكتيريا "آكلة للحم" تنتشر في سواحل أميركا.. و5 وفيات في لويزيانا

حث مسؤولو الصحة في ولاية لويزيانا الأميركية رواد الشاطئ على اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال الارتفاع الصيفي في إصابات بكتيرية آكلة للحم توجد في مياه السواحل.

وأعلنت إدارة الصحة في الولاية في بيان صحفي الأسبوع الماضي، أن لويزيانا أكدت تسع حالات إصابة ببكتيريا "ضمة فولنيفيكوس" هذا العام. وقد تم نقل المصابون جميعاً إلى المستشفيات، وتوفي خمسة منهم. وخلال الفترة نفسها من العقد الماضي، سجلت لويزيانا متوسط سبع حالات إصابة وحالة وفاة واحدة.

وقال المسؤولون في البيان: "اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا أصبح الجرح الذي تعرض لمياه مالحة أو قليلة الملوحة، أحمر أو متورماً أو مؤلماً أو متغير اللون. وأخبر مقدم الرعاية الطبية بالتعرض للمياه.