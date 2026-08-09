نتنياهو يرفض خطة ترامب بشأن غزة

قال رئيس الوزراء ‌الإسرائيلي بنيامين ​نتنياهو اليوم الأحد إن إسرائيل رفضت خطة مؤلفة من 15 بنداً التي طرحها مجلس السلام التابع للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، وإنها لن تنسحب من القطاع حتي يتم نزع ‌سلاح حركة "حماس" بشكل كامل.

وأعلن ترامب الشهر ‌الماضي أنه جرى إحراز ‌تقدم بشأن خطته لإنهاء ‌حرب غزة، وهي الخطة ‌التي وافقت عليها كل من ​إسرائيل وحماس ‌العام ​الماضي وبدأ تنفيذها بوقف ⁠إطلاق النار. وقال ترامب إن حركة "حماس" وافقت على إلقاء سلاحها.

وواصلت إسرائيل شن ضربات على غزة منذ موافقتها ​على ⁠وقف ⁠إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول.