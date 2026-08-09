هونغ كونغ تسجل أعلى درجة حرارة منذ عام 1884

سجلت هونغ كونغ، بعد ظهر اليوم الأحد، أعلى درجة حرارة لها منذ بدء السجلات عام 1884، حيث بلغت 36.8 درجة مئوية.

وأوضحت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، نقلاً عن مرصد هونغ كونغ، أن هذا الارتفاع التاريخي جاء نتيجة المنخفض الجوي المصاحب لإعصار "دولفين".

وكانت السلطات الصينية قد أصدرت أعلى درجات التحذير تحسباً لإعصار "دولفين"، وهو التحذير الأقصى الثاني من نوعه هذا العام بعد إعصار "نول" في يوليو الماضي، وفقاً لوكالة "بلومبرغ".

وأدت هذه الاستعدادات إلى إلغاء أكثر من ألف رحلة جوية وتعليق حركة بعض السكك الحديدية في الصين.