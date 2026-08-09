سورية تدين الهجوم الإيراني على ناقلة "أدنوك" في مضيق هرمز
أدانت الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني على ناقلة نفط تابعة لشركة "أدنوك" أثناء عبورها مضيق هرمز.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين، وقوف سورية إلى جانب الإمارات العربية المتحدة، مجددة رفضها لأي أعمال تستهدف أمن الملاحة البحرية في الممرات المائية الدولية.
وشدد البيان على احترام سيادة الدول وسلامة خطوط التجارة الدولية، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.
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