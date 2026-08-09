سورية تدين الهجوم الإيراني على ناقلة "أدنوك" في مضيق هرمز‏

أدانت الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني على ‏ناقلة نفط تابعة لشركة "أدنوك" أثناء عبورها مضيق هرمز.‏

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين، وقوف سورية إلى ‏جانب الإمارات العربية المتحدة، مجددة رفضها لأي أعمال تستهدف أمن الملاحة ‏البحرية في الممرات المائية الدولية.‏

وشدد البيان على احترام سيادة الدول وسلامة خطوط التجارة الدولية، بما ‏يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.‏