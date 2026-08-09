مع اقتراب إعصار «دولفين».. الصين تفعّل الاستجابة الطارئة للكوارث

فعّلت وزارة إدارة الطوارئ الصينية ، استجابة طارئة من المستوى الرابع لمواجهة الكوارث الجيولوجية في مقاطعة آنهوي بشرقي الصين، مع اقتراب الإعصار "دولفين" من المقاطعة مصحوباً بأمطار غزيرة.

وتوقعت الوزارة في بيان أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن تشهد أجزاء من آنهوي أمطاراً غزيرة من اليوم إلى الثلاثاء المقبل بسبب تأثير الإعصار "دولفين"، محذرةً من ارتفاع مخاطر وقوع كوارث جيولوجية في المناطق الغربية من المقاطعة.

ورفعت سلطات الأرصاد الجوية الصينية، مستوى الاستجابة الطارئة للإعصار "دولفين" إلى المستوى الثالث، كما رفعت مستوى التحذير من الإعصار من اللون الأصفر إلى البرتقالي.