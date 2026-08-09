شعر بها سكان سورية.. هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب غازي عنتاب التركية

ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر ولاية غازي عنتاب جنوب شرقي تركيا، بالقرب من الحدود السورية، وشعر بها سكان مناطق شمال سورية.

وأفادت دائرة الزلازل التركية، بأن الهزة وقعت على عمق 7.44 كيلومتر تحت سطح الأرض، مشيرةً إلى عدم ورود معلومات حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الهزة.

من جانبه ذكر المرصد الأورومتوسطي لرصد الزلازل​​​، أن مركز الزلزال حُدد عند إحداثيات 37.132 درجة شمالًا و36.904 درجة شرقًا، وكانت بؤرته على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وبحسب بيانات المرصد، وقع مركز الزلزال على بعد نحو 43 كيلومتراً غربي غازي عنتاب، وعلى بعد نحو 15 كيلومترا شرقي منطقة نورداي في الولاية .