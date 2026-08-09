العراق يعلن تفكيك شبكة خططت لهجمات بالمسيّرات

أعلنت السلطات العراقية، السبت، تفكيك شبكة مسلحة كانت تخطط لتنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة على أهداف محددة.

ولم يكشف الإعلان هوية الشبكة أو عدد عناصرها والجهة التي تقف وراءها، كما لم يحدد طبيعة الأهداف التي كانت تعتزم مهاجمتها أو مواقعها.

ويأتي الإعلان وسط مخاوف متزايدة من استخدام الأراضي العراقية لإطلاق طائرات مسيّرة على أهداف داخل البلاد وخارجها، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.