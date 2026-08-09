سنتكوم: تحويل مسار 53 سفينة ضمن حصار إيران

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، السبت، تحويل مسار 53 سفينة تجارية ضمن عمليات تنفيذ الحصار الأميركي المفروض على إيران.

وقالت القيادة في بيان إن القوات الأميركية عطّلت سفينتين وفتشت سفينتين أخريين حتى الثامن من أغسطس، دون الكشف عن هويات السفن أو مواقع اعتراضها وطبيعة حمولاتها.

وأضافت أن الجيش الأميركي سمح لأكثر من 30 سفينة بالمرور عبر الحصار لنقل مساعدات إنسانية.