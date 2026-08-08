هانتر بايدن يكشف تفاصيل تدهور صحة والده

كشف هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، عن تفاصيل جديدة ومقلقة بشأن تدهور الحالة الصحية لوالده، مؤكدا أن السرطان الذي يعاني منه قد تفشى في أجزاء أخرى من جسده.

وقال هانتر، في مقابلة مؤثرة مع "بي بي سي"، إن سرطان البروستات لدى والده البالغ من العمر 83 عاماً: "انتشر إلى العظام وأبعد من ذلك"، ووصف الألم الذي يعيشه والده بأنه "مؤلم جداً وموهن للغاية من نواح كثيرة"، مضيفاً أن مشاهدة ما يمر به والده "أمر محزن للغاية".

وكانت عائلة بايدن قد أعلنت في مايو 2025 إصابة الرئيس السابق بسرطان البروستات في المرحلة الرابعة، وأوضحت حينها أن المرض يتسم بدرجة عدوانية مرتفعة وفق مقياس "غليسون" الذي يستخدم لتقييم مدى شراسة الخلايا السرطانية.

وأشارت المصادر الطبية إلى أن الدرجات العالية في هذا المقياس تعني أن الخلايا تبدو مختلفة تماماً عن الخلايا الطبيعية، مما يشير إلى سرطان أكثر عدوانية وسرعة في النمو والانتشار. ورغم ذلك، كان قد أُعلن في أكتوبر 2025 أن بايدن يخضع للعلاج الإشعاعي والهرموني، وأنه يستجيب للعلاج.

ورغم المعاناة الصحية الكبيرة، وصف هانتر والده بأنه لا يزال "مركز عائلتنا" و"أفضل أب وأحسن زوج وخير جد". وفي حديث مؤثر، قال هانتر مبتغيا لو أن والده كان يشتكي أكثر، في إشارة إلى صبره وعزيمته رغم الألم.