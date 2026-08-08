قطر تدين بشدة استهداف ناقلة إماراتية تابعة لشركة "أدنوك" أثناء عبورها مضيق هرمز

أدانت دولة قطر بشدة الهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلة إماراتية تابعة لشركة "أدنوك" بصاروخ، أثناء عبورها مضيق هرمز، وتعده خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، وانتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817. وجددت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها اليوم السبت، رفض دولة قطر القاطع استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، ودعوتها إلى إعادة فتحه دون شروط، وتأكيدها أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي تُعد مبدأً راسخًا لا يقبل المساومة، وأن استمرار إغلاق المضيق يعرض المصالح الحيوية لدول المنطقة والاقتصاد العالمي للخطر.

وشدّدت على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبرّرة على ممتلكات الدول الشقيقة، وتؤكد في الوقت ذاته تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على ممتلكاتها.