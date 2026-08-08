رئيس تايوان يشارك في مناورات عسكرية للتصدي لهجوم صيني محتمل

شارك الرئيس التايواني لاي ​تشينغ-ته اليوم السبت في تدريبات ‌لصد ​هجوم على السواحل ضمن المناورات العسكرية السنوية، إذ صعد على متن زورق سريع مزود بصواريخ وشاهد نشر طائرات مسيرة هجومية تحلق على ارتفاع منخفض لمحاكاة التصدي ⁠لهجوم صيني.

وبدأت تايوان مناورات "هان كوانغ" يوم الأربعاء. وتمتد المناورات لعشرة أيام، وتركز على جاهزية القوات التايوانية لمواجهة أي غزو ‌محتمل من الصين، التي تعتبر الجزيرة الخاضعة لحكم ديمقراطي جزءا من أراضيها، وتعهدت ‌بفرض سيطرتها عليها بالقوة إذا لزم ‌الأمر. وترفض الحكومة التايوانية مطالبات بكين ‌بالسيادة على الجزيرة.

وصعد ‌لاي على متن الزورق الهجومي السريع المزود بصواريخ ​في قاعدة بحرية ‌بمدينة كاوشيونغ ​الجنوبية، ومن هناك وجه ⁠رسالة إلى البحارة المشاركين في المناورات.

وقال: "الهدف من مناورات هان كوانغ هو استخدام قوات ​حقيقية وميدان ⁠عمليات ⁠فعلي ومعدات فعلية لاختبار التنسيق القيادي وسرعة الاستجابة القتالية وقدرات الدفاع عن الوطن".

وأضاف أنه ⁠في مواجهة "التهديدات والتحديات الخارجية"، ستواصل الحكومة العمل على تعزيز القدرات الدفاعية وتقديم أكبر دعم ممكن للقوات المسلحة وخفر السواحل، دون أن يذكر الصين بشكل مباشر.

وقال: "آمل ‌أيضاً أن يتفاعل الجميع بزخم خلال المناورة وأن يعززوا ​التنسيق والتفاهم المتبادل، حتى تتمكنوا من التعامل مع مختلف الظروف وحماية السيادة الوطنية وسلامة المواطنين بقوة قتالية راسخة".