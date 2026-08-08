إسبانيا تعلن فرض قيود حدودية مع إيطاليا

أعلنت الحكومة الإسبانية عزمها فرض رقابة حدودية على الرحلات الجوية والبحرية القادمة من إيطاليا وسط نزاع حول الهجرة.

وقالت الحكومة الإسبانية إن عمليات فحص جوازات السفر والجنسية للمسافرين الإيطاليين ستبدأ من منتصف ليل السبت وتستمر حتى السابع من سبتمبر.

وكانت إيطاليا كانت قد أعلنت في نهاية يوليو تعليق ترتيبات شنغن مع إسبانيا مؤقتاً عقب تدفق أكثر من 50 ألف مهاجر إلى جيب سبتة الإسباني.

ونص القرار الإيطالي على ضرورة قيام المسافرين جواً وبحراً بين البلدين بإبراز جوازات السفر.