الرئيس اللبناني يعلن إحراز تقدم إيجابي في مفاوضات روما بشأن الحدود والأسرى

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون إن المفاوضات التي انعقدت في العاصمة الإيطالية روما بين لبنان وإسرائيل أحرزت تقدماً إيجابياً في مسألتي الحدود والأسرى على أمل أن تظهر قريباً بعض الخطوات العملية في هذا الاطار.

وأضاف عون خلال جلسة مجلس الوزراء اللبناني أن الحديث خلال مفاوضات روما تم في أربع نقاط هي وقف اطلاق النار ونسف المنازل وجرفها، والحدود، وإعادة الأسرى وتحديد المناطق التجريبية.

وأوضح الرئيس عون أن مسألة وقف إطلاق النار والمناطق التجريبية ستعمل الإدارة الأميركية على معالجتهما، وسيصل قريباً الجنرال الأميركي جوزف كليرفيلد الى بيروت لمتابعة هذه المواضيع.