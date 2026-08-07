مسؤول أميركي: اتفاق هرمز قريب ورفع الحصار مرتبط باستئناف الشحن

قال مسؤول أميركي، الجمعة، إن المحادثات بشأن مضيق هرمز أحرزت تقدماً، معرباً عن توقعه التوصل إلى اتفاق قريباً، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف أن الولايات المتحدة سترفع الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية بمجرد الإعلان عن اتفاق يضمن استئناف حركة الشحن التجاري من دون عوائق، مؤكداً أن الإجراءات الأميركية ستظل مرتبطة بالتطورات على الأرض ومدى التزام إيران بالاتفاق.