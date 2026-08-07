البنتاغون ينشر دفعة جديدة من ملفات "الأجسام الطائرة المجهولة"

نشر البنتاغون، اليوم الجمعة، دفعة جديدة من ملفات رفعت عنها السرية حول " الأجسام الطائرة المجهولة".

وبدأت السلطات الأميركية في شهر مايو الماضي نشر الملفات المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة، تنفيذاً لتعهدات الرئيس دونالد ترامب.

وشملت الوثائق التي أفرج عنها حتى الآن العشرات من الصور ومقاطع الفيديو وشهادات الشهود.

كما أعلن البنتاغون أنه سيواصل نشر دفعات جديدة من وثائق هذه الظواهر بشكل دوري كل بضعة أسابيع.