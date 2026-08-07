قتيل و6 جرحى إثر زلزال بقوة 4.9 درجة في الصين

أسفر زلزال ضرب الصين عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين، بحسب ما أفادت السلطات المحلية.

وأفاد التلفزيون الصيني الرسمي، أن قوة الزلزال بلغت قوته 4.9 درجات على مقياس ريختر، وضرب إقليم سيتشوان الواقع في جنوب غربي البلاد.

وسُجّل الزلزال على عمق 6 كيلومترات، ولقي شخص حتفه إثر انهيار جدار عليه بينما كان يحاول الاحتماء في مكان آمن، فيما أُصيب 6 أشخاص بجروح.

وباشرت السلطات إجراءات الاستجابة الطارئة عقب الهزّة، وأرسلت فرقاً إلى بؤرة الزلزال لتقييم الأوضاع واحتواء آثارها.

وهذا هو ثاني زلزال يضرب الصين في غضون نحو 10 أيام، إذ هزّ زلزالان بشكل متتال وبقوة 5.7 و5.8 درجات مقاطعة تشينغهاي بشمال غربي الصين، في 28 يوليو الماضي.