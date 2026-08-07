محكمة استئناف أميركية توقف مشروع ترامب لإنشاء قاعة احتفالات في البيت الأبيض

أصدرت محكمة استئناف أميركية قراراً بوقف أعمال بناء قاعة الاحتفالات الجديدة التي تخطط إدارة الرئيس دونالد ترامب لإنشائها في البيت الأبيض، بكلفة تصل إلى 400 مليون دولار.

وأمرت محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا إدارة ترامب بوقف أعمال البناء في الموقع الذي كان يشغله الجناح الشرقي للبيت الأبيض، بعد هدمه تمهيداً لإقامة القاعة الجديدة.

وقررت المحكمة تعليق تنفيذ قرار وقف المشروع لمدة 14 يوماً، لإتاحة الفرصة أمام إدارة ترامب للتقدم باستئناف أمام المحكمة العليا الأميركية.

وكان ترامب قد لجأ إلى القضاء بعد أن أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ريتشارد ليون قرارين سابقين بوقف أعمال البناء فوق سطح الأرض، مع السماح باستمرار الأعمال المرتبطة بالإنشاءات تحت الأرض.