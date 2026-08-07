إسبانيا تحذر إيطاليا من اتخاذ إجراءات مضادة في حال استمرارها في تعليق اتفاقية شنغن

حذرت إسبانيا إيطاليا من أنها ستتخذ إجراءات مضادة في حال لم ترفع روما هذا الأسبوع تعليقها لاتفاقية شنغن الخاصة بحرية السفر بين دول أوروبية، والذي فرضته بعد تدفّق مهاجرين الى سبتة.

وجاء في بيان صادر عن الحكومة الإسبانية "نحث حكومة إيطاليا على تصحيح الوضع، وإنهاء عمليات التفتيش، ومعاملة الإسبان مثل المواطنين الأوروبيين الآخرين. وإذا لم تفعل ذلك قبل نهاية الأحد في التاسع من آب، ستكون إسبانيا ملزمة باتخاذ تدابير متناسبة لحماية مصالح وكرامة مواطنيها".