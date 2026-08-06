السلطات العُمانية تتعامل مع جنوح سفينة عند جزر الحلانيات في ظفار

تتعامل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة البيئة في سلطنة عمان مع حادث جنوح السفينة "CAROLINE BEZENGI"، الجانحة عند جزر الحلانيات بمحافظة ظفار العُمانية، للحد من أي آثار محتملة على البيئة.

وأكدت الوزارة والهيئة، في بيان لهما، نقلته وكالة الأنباء العُمانية، أن جميع الفرق الفنية المختصة تواصل العمل على متابعة تطورات الوضع، وتنفيذ الإجراءات اللازمة، وفق الاختصاصات والخطط المعتمدة للاستجابة للطوارئ، بهدف الحد من أي آثار محتملة على البيئة البحرية وسلامة الملاحة.

كما تواصل الجهات المختصة المراقبة عبر صور الأقمار الصناعية، ونتائج المسوحات الميدانية، والنماذج الفنية، لمتابعة تطورات الوضع وتقييم أي آثار بيئية محتملة، بما يدعم اتخاذ القرارات المناسبة بناءً على المستجدات والتقييمات الفنية المستمرة، وفقًا للمعايير والممارسات الدولية المعتمدة، وبما يتوافق مع القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأكدت الوزارة والهيئة أن أي مستجدات سيتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية، وتهيب بالجميع استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنب تداول أو نشر المعلومات غير الموثقة.