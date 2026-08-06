مقتل وإصابة عدد من الأشخاص في انفجار عبوة ناسفة بحافلة ركاب في ريف دمشق

ذكرت ‌قناة ​الإخبارية السورية الرسمية اليوم الخميس أن عددا من الأشخاص سقطوا ‌بين قتيل ‌وجريح جراء انفجار عبوة ناسفة بحافلة نقل ركاب في ‌ريف ‌دمشق.

وأبلغ مصدر ‌أمني القناة ​استنادا ‌إلى ​معلومات أولية بأن الانفجار، ​الذي وقع في مدينة جرمانا قرب دمشق، نجم عن عبوة ناسفة زرعت في حافلة صغيرة لنقل الركاب.

وأفاد مصور لوكالة فرانس برس بأنه شاهد عددا من سيارات الإسعاف تهرع إلى المنطقة حيث أغلق شارع رئيسي.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة السورية تعامل فرق الطب الشرعي مع أشلاء وسبع إصابات جراء انفجار جرمانا بريف دمشق.

وقالت مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة ،وفق ما أوردته الوكالة العربية السورية للانباء "سانا" ، إنه تم تسجيل سبع إصابات جراء انفجار جرمانا، إضافة إلى وجود أشلاء يجري التعامل معها من قبل فرق الطب الشرعي وفق الأصول المعتمدة.

واضافت أنها تتابع عن كثب مستجدات الوضع الصحي جراء الانفجار، حيث تم رفع حالة الاستعداد في المستشفيات وأقسام الإسعاف والطوارئ المحيطة، واستنفار منظومة الإسعاف والفرق الطبية لتقديم الاستجابة السريعة ونقل المصابين فوراً إلى المرافق الصحية لتلقي الرعاية الطبية والعلاج اللازم.