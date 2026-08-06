ترامب يدعو إلى انتخاب جيه دي فانس رئيساً لأميركا في 2028

أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجموعة من المانحين في اجتماع خاص برغبته في رؤية نائبه جيه دي فانس يفوز بالانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028، في إشارة إلى استعداده لدعمه علناً، وفق "واشنطن بوست".

وقال ترامب خلال اجتماع عقد في المكتب البيضاوي مع مانحين قبل نحو أسبوعين: "في نهاية المطاف، نحتاج إلى انتخاب جيه دي"، وفقاً لشخصين مطلعين على تصريحاته تحدثا للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويتيهما لعدم تخويلهما مناقشة الأمر.

وتتناقض هذه التصريحات مع مواقف ترامب العلنية خلال العام الماضي، إذ حرص على إبقاء المنافسة مفتوحة بين فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، وكان يلمح مراراً إلى أنهما قد يشكلان بطاقة انتخابية مشتركة، من دون أن يحدد من يفضله مرشحاً للرئاسة.

ورغم إشادة ترامب بفانس أمام المانحين في المكتب البيضاوي، واصل، في الوقت نفسه، سؤال المقربين منه عن المقارنة بين فانس وروبيو.

وقال مسؤول في البيت الأبيض للصحيفة إن الرئيس استطلع آراء مساعديه بشأن الرجلين خلال رحلة على متن المروحية الرئاسية في أواخر يوليو.

وقال مستشار للرئيس، مطلع مباشرة على تصريحات ترامب أمام المانحين، إن الرئيس حسم في أحاديثه الخاصة أن فانس سيكون وريث الحزب الجمهوري، لكنه يرى أن "من المبكر" تحديد موعد إعلان فانس ترشحه أو توقيت إعلان ترامب دعمه رسمياً.

لكن ستة مستشارين وحلفاء آخرين لترامب قالوا إنهم لا يُمكنهم الجزم بأن الرئيس استقر نهائياً على فانس، مشيرين إلى أنه كثيراً ما يقدم رسائل مختلفة لأشخاص مختلفين، وقد يغير رأيه بشأن دعم أي مرشح في انتخابات 2028.

ويتفق مساعدو ترامب على أنه سيؤخر إعلان دعمه حتى لا يبدو رئيساً في نهاية ولايته يفقد نفوذه السياسي.

ولم يؤكد فانس حتى الآن نيته الترشح للرئاسة، وكان أشخاص تحدثوا معه قد أبلغوا "واشنطن بوست" في وقت سابق من هذا العام بأنه لم يتخذ قراره بعد. وقال شخص مقرب منه إنه كان يعتزم تأجيل أي قرار إلى ما بعد ولادة طفله الرابع، الذي وُلد في 19 يوليو الماضي.