زيلينسكي في صربيا السبت للمرة الأولى منذ حرب روسيا

يتوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت إلى صربيا، في أول زيارة لهذا البلد، الحليف التقليدي لموسكو، منذ بدء الحرب الروسية لبلاده في 2022، وفق ما أفاد مسؤول أوكراني كبير وكالة فرانس برس الخميس.

وقال هذا المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "علينا أن نبعد الصرب عن معسكر روسيا"، واصفا هذه الزيارة بأنها "صفعة" لموسكو.

وأضاف "لن يستطيع أحد بعد اليوم القول إن صربيا محمية تابعة لروسيا وإن زيلينسكي لا يزورها" لهذا السبب.

جال زيلينسكي في أنحاء واسعة من العالم لحشد الدعم دفاعا عن أوكرانيا في مواجهة روسيا، لكنه لم يزر صربيا منذ توليه الرئاسة عام 2019.

ولم تفرض بلغراد عقوبات على موسكو على خلفية حرب أوكرانيا عام 2022، وحافظت على علاقات وثيقة معها في مجال الطاقة.

وأجرى الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو في مايو 2025، دعاه خلالها إلى تعزيز التعاون والتبادل التجاري.

كما زار أوكرانيا لحضور قمة إقليمية بعد ذلك ببضعة أسابيع، وكانت زيارته الأولى منذ اندلاع الحرب، لكنه رفض توقيع البيان المشترك الذي دان "الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا".