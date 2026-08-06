سورية تحقق اكتفاءً ذاتياً من إنتاج القمح للمرة الأولى منذ 2010

حققت سورية اكتفاءً ذاتياً من إنتاج القمح العام الحالي، للمرة الأولى منذ عام 2010، وفق ما صرح به معاون مدير عام المؤسسة السورية للحبوب أحمد قاضون لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأعلنت المؤسسة السورية للحبوب الأربعاء أنها تسلمت من المزارعين في مختلف المحافظات 2.7 مليون طن من محصول القمح للموسم الحالي، متجاوزة الحاجة السنوية للبلاد التي قدّرتها بـ 2.55مليون طن، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وأعلنت الأسبوع الماضي، بعد تجاوز الكميات المستلمة 2.5 مليون طن، "تحقيق سورية الاكتفاء الذاتي من القمح".