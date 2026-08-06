كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه بحر الشرق

أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت، اليوم الخميس، صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه بحر الشرق قبالة ساحلها الشرقي، مستأنفة بذلك تجاربها الصاروخية قبل أيام من انطلاق المناورات العسكرية السنوية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، والتي تعتبرها كوريا الشمالية تدريبا على غزو أراضيها.

وقالت هيئة الأركان أن عملية الإطلاق رصدت من منطقة وونسان الساحلية شرقي كوريا الشمالية نحو الساعة الخامسة مساء، مؤكدة أن الجيش الكوري الجنوبي عزز إجراءات المراقبة والاستعداد، ويواصل التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة واليابان.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن كوريا الشمالية أطلقت ما يرجح أنه صاروخ باليستي، مؤكدة أنه لم تسجل أي أضرار داخل اليابان أو في محيطها، حيث دعا خفر السواحل الياباني السفن العاملة في المنطقة إلى توخي الحذر، وإبلاغ السلطات في حال العثور على أي أجسام سقطت في البحر.

ويعد هذا أول إطلاق لصاروخ باليستي من جانب كوريا الشمالية منذ أواخر يونيو الماضي، عندما أجرت اختبارا لصاروخ باليستي تكتيكي مزود برأس حربي مخصص لـ "مهمة خاصة"، إلى جانب أسلحة أخرى.

وعقب تلك الاختبارات، شدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على ضرورة تعزيز "القدرة الهجومية الفتاكة والمدمرة" للقوات المسلحة.

وجاء إطلاق الصاروخ اليوم الخميس قبل المناورات العسكرية السنوية واسعة النطاق التي تعتزم القوات الأميركية والكورية الجنوبية تنفيذها في وقت لاحق من الشهر الجاري.