"اليونيفيل" تسجل إطلاق الجيش الإسرائيلي 113 مقذوفاً على جنوب لبنان الأربعاء

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، في بيان اليوم الخميس، أنها سجلت إطلاق الجيش الإسرائيلي 113 مقذوفا أمس على جنوب لبنان، معتبرة أن الالتزام بالقرار 1701، الحوار والتنسيق، هو أمر أساسي لخفض التصعيد.

وقالت اليونيفيل: "يواصل حَفَظَة السلام رصد الانتهاكات اليومية للأجواء اللبنانية والأنشطة العسكرية على الأرض. وقد سجّلت اليونيفيل يوم أمس إطلاق 113 مقذوفا من قبل الجيش الإسرائيلي، وهو أعلى عدد يتم تسجيله منذ 21 يونيو ".

وأضافت: "يبقى الالتزام بالقرار 1701، إلى جانب الحوار والتنسيق، أمرا أساسيا لخفض التصعيد، وعنصرا رئيسيا لاستعادة الاستقرار الكامل في جنوب لبنان".

وتابعت: "رغم أن حدة العنف لا تزال أقل بكثير مما كانت عليه خلال الأشهر الماضية، فإن الوضع العام لا يزال هشّا"، مشيرةً إلى أن حفظة السلام يواصلون "مراقبة التطورات والإبلاغ عنها إلى مجلس الأمن، والحفاظ على وتيرة عملياتهم، والتواصل مع الأطراف للمساعدة في خفض التوترات."