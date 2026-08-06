السيطرة على حريق جديد بالقرب من لاهاي في هولندا

اندلع حريق غابات كبير جديد بعد ظهر الأربعاء في الكثبان الرملية على طول الساحل بالقرب من منطقة فاسينار السكنية الراقية، القريبة من مدينة لاهاي الهولندية، وفقاً للسلطات.

وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على الإنترنت ألسنة لهب عالية وأعمدة من الدخان.

وقالت خدمة الإطفاء مساء الأربعاء إنه تم السيطرة على الحريق، لكنها لا تزال بحاجة إلى إخماد بؤر إشتعال أصغر لمنع اندلاع الحريق من جديد.

وسمح لنزلاء فندق قريب، كان قد تم إخلاؤه كإجراء احترازي، بالعودة. ولم يعرف بعد سبب الحريق الساحلي.

وقالت خدمة الإطفاء في وقت سابق إنها نشرت عدة مركبات وعددا كبيرا من رجال الإطفاء في موقع الحريق.