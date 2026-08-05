اجتماع وزاري عربي يدعو لتحرك دولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس

دعا اجتماع وزاري عربي لدعم القدس وأماكنها المقدسة إلى تحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً رفض جميع السياسات الهادفة إلى تغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية ووضعها القانوني والديموغرافي، ومشدداً على أن القدس الشرقية جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة وعاصمة الدولة الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.

جاء ذلك في بيان صدر عقب الاجتماع الوزاري، الذي عقد بدعوة من المملكة الأردنية الهاشمية، بمشاركة وزراء خارجية الدول العربية أعضاء اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية في القدس، إلى جانب وزراء خارجية وممثلي إندونيسيا وباكستان وتركيا وماليزيا.

وأكد المشاركون رفض الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك والمقدسات المسيحية، ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وصمود المقدسيين، ودور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف، محذرين من أن استمرار الاعتداءات على المقدسات يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

ودعا البيان المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفض أي إجراءات أحادية تمس الوضع القانوني للمدينة، بما في ذلك نقل أو افتتاح بعثات دبلوماسية فيها، كما أعلن إطلاق تحرك دولي مشترك وآلية مؤسساتية مستدامة تضم منصة إعلامية لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية، والدعوة إلى عقد اجتماع وزاري مشترك لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل لبحث التصعيد الإسرائيلي في القدس وسبل مواجهته .