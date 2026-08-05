مروحية تقل ترامب اقتربت أكثر من اللازم من طائرة ركاب أثناء الإقلاع

​قالت إدارة الطيران ‌الاتحادية ​إن طائرة مروحية عسكرية كانت تقل الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء اقتربت لفترة وجيزة أكثر من اللازم من طائرة ركاب كانت تقلع من مطار رونالد ريغان الوطني في العاصمة واشنطن، لكنها أوضحت أن ‌الرئيس الأميركي لم يكن في ‌خطر.

وأضافت الإدارة اليوم ‌الأربعاء "بناء على ‌مراجعتنا الأولية للسلامة، تقلصت المسافة الفاصلة ​بين الطائرتين، ‌قبل ​أن تواصلا الابتعاد عن إحداهما الأخرى".

وذكر مصدران لرويترز أن ​الهليكوبتر "مارين وان" الخاصة بترامب أقلعت من البيت الأبيض بعد ظهر أمس الثلاثاء، لكن مراقبي الحركة الجوية لم يوقفوا الرحلات التجارية في مطار رونالد ريغان الوطني، كما تنص السياسة ​التي وُضعت العام الماضي عقب حادث تصادم مميت.