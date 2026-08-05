غارة إسرائيلية تستهدف بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل بجنوب لبنان

ارتفع عدد المصابين في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت عصر اليوم الأربعاء، بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل بجنوب لبنان إلى 12 شخصا.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن الغارة أصابت سطح مسجد يقع في مقبرة البلدة ، ما أسفر أيضا عن مقتل أحد الأشخاص.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أنه شن غارات مستهدفة في جنوب لبنان ردا على ما وصفه بانتهاك واضح لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل حزب الله.

وغادرت حوالى 15 عائلة مدنية، بلدة المنصوري في جنوب لبنان، عقب الإنذار الذي وجهه الجيش الإسرائيلي بعد ظهر اليوم بإخلاء البلدة، بحسب ما أعلنت" الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد وجّه إنذاراً عاجلاً بعد ظهر اليوم إلى سكان بلدة المنصوري في جنوب لبنان، طالباً منهم إخلاء منازلهم فوراً والابتعاد عن القرية شمالًا لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة، مشيراً إلى أن حزب الله خرق وقف إطلاق النار، وأن الجيش الإسرائيلي سيعمل ضدّه بقوة.

وجاءت الغارة بالتزامن مع انعقاد الجولة السابعة من المحادثات بين مسؤولين في الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية في روما، حيث تركزت المناقشات على تعزيز ترتيبات وقف إطلاق النار التي أنهت التصعيد الأخير بين إسرائيل وحزب الله.