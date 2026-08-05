من أصول مصرية.. عبدول السيد ينتزع ترشيح الحزب الديمقراطي لمقعد الشيوخ في ميشيجان

فاز عبدول (عبدالرحمن) السيد بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيجان، ليحسم بطاقة الترشح بعد منافسة متقاربة مع النائبة هايلي ستيفنز، ويمنح الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي موطئ قدم في منطقة الغرب الأوسط خلال انتخابات التجديد النصفي الحالية.

وسيواجه السيد وهو مسؤول سابق في قطاع الصحة العامة وينحدر من أصول مصرية، في انتخابات التجديد النصفي النائب الجمهوري السابق مايك روجرز، الذي حسم ترشيح الحزب الجمهوري دون منافسة.

ومن المتوقع أن تكون هذه المواجهة واحدة من أكثر سباقات مجلس الشيوخ تنافسية في البلاد، وقد تحدد الحزب الذي سيسيطر على المجلس.

وسيخلف الفائز في الانتخابات السناتور الديمقراطي جاري بيترز، الذي قرر عدم الترشح لولاية ثالثة، وكان قد أعلن تأييده لستيفنز في الانتخابات التمهيدية.

وأعلنت شبكتا CNN وNBC NEWS فوز عبدول بالسباق، بعد عمليات فرز بدأت منذ مساء الثلاثاء، وامتدت حتى صباح الأربعاء. وأعلنت NBC فوز عبدول منذ مساء الثلاثاء، لكن بقية الشبكات التلفزيونية أجلت الإعلان لحين فرز المزيد من الأصوات.