رئيس البرلمان العربي يطالب بتحرك دولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة

دعا رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحرك عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدا أن استهداف المستشفيات والمنازل وخيام النازحين يمثل جرائم حرب وانتهاكا للقانون الدولي.

وقال اليماحي، في بيان أصدره اليوم، إن استمرار التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والتوسع الاستيطاني والتهجير القسري يؤكد مواصلة فرض وقائع غير قانونية على الأرض، بما يقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة.

وطالب رئيس البرلمان العربي بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام، وفتح جميع المعابر، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، إلى جانب المحاسبة وإدراج التنظيمات الاستيطانية المتطرفة على قوائم الإرهاب الدولية.