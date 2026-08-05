الجيش الإسرائيلي ينذر سكان قرية المنصوري في جنوب لبنان بالإخلاء

أنذر الجيش الإسرائيلي الأربعاء سكان قرية المنصوري في جنوب لبنان بالإخلاء قبل شنّ ضربات ضد حزب الله في أول تحذير من نوعه منذ عدة أسابيع.

وقال الجيش في بيان باللغة العربية "في ضوء قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار يضطر الجيش للعمل ضده بقوة... حرصا على سلامتكم، عليكم إخلاء منازلكم فورا والابتعاد عن القرية شمالا لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضٍ مفتوحة".

ويأتي الإنذار غداة بدء لبنان وإسرائيل جولة سابعة من المفاوضات المباشرة برعاية أميركية تسعى بيروت من خلالها إلى تحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب البلاد تمهيدا لانتشار الجيش تباعا وإعادة النازحين.